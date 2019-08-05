2019/08/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت إنفاقات السياح الأجانب، والأتراك المغتربين بالخارج، في تركيا، على شراء الملابس والأحذية، مليار و548 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: مليار ونصف دولار إنفاق السياح الأجانب على الملابس والأحذية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: مليار ونصف دولار إنفاق السياح الأجانب على الملابس والأحذية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).