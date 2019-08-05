اختيار محافظ جديد للديوانية بعد مشادات كلامية بين اعضاء مجلس المحافظة – تقرير

2019/08/05 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضجيج وصراخ هو ما ظهرت عليه جلسة مجلس محافظة الديوانية باختيارها المحافظ الجديد، بعضهم تذمر من الية قراءة السير الذاتية للمرشحين والتصويت والاستياء قاد بعضهم للاعتراض على عدم قدرة رئيس المجلس على قيادته للجلسة

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