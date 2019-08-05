قوات التحالف تنفذ ضربات جوية في وادي حوران بأمر من القيادة العراقية

2019/08/05 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربات جوية في وادي حوران بأمر من القيادة العراقية.

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