2019/08/05 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في

الموسم المنصرم، تعاقده، الاثنين، مع حارس المرمى الإسباني أدريان

قادما من وست هام، بعد ساعات من رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه إلى

نادي بروج.ولم يحدد وصيف الدوري الإنجليزي مدة التعاقد مع أدريان (32 عاما)،

الذي انتقل إليه بموجب عقد حر، على أن يحل بدلا من مينيوليه (31 عاما)

بين الخشبات الثلاث كبديل للحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر.وصرح أدريان للموقع الإلكتروني لليفربول "أنا طموح جدا، جئت إلى هنا

لمحاولة الفوز بكل شيء، من أجل أن أدفع +ألي+ (أليسون) منذ الدقيقة

الأولى (الى المنافسة)، وكي نكون أفضل".وتابع "أمامنا الكثير من المسابقات، وسنحاول أن نصارع للفوز بها (...)

أتطلع لخوض مباراتي الأولى في أنفيلد والفوز بأكبر عدد ممكن من

المباريات".من جهته، اعتبر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن الصفقة هي

"الحل الأنسب بالنسبة لنا، نستبدل الموهبة والخبرة بأمر مماثل".وحرر فريق الـ "هامرز" حارس مرماه نهاية الموسم الماضي بعدما خاض معه

150 مباراة منذ عام 2013، حين انضم إليه من ريال بيتيس الإسباني.أخبار ذات صلة العملاق الهولندي فيرجيل فان ديكبعد 65 مباراة في عام ونصف..



جيسوس يهدم "سور ليفربول العظيم"وأتى إعلان انضمام أدريان إلى ليفربول، بعد ساعات من تأكيد بروج

البلجيكي التعاقد مع مواطنه مينيوليه لـ5 أعوام.وأشار النادي إلى الصفقة ببيان نشره على موقعه الإلكتروني، وأرفقه

بشريط مصور يُظهر وصول مينيوليه إلى ناديه الجديد.في المقابل، نشر مينيوليه رسالة وداع لفريقه السابق عبر "تويتر" جاء

فيها "كانت مغامرة رائعة (...) كانت هناك تقلبات كثيرة والعديد من

الأمور، ولكن سأنظر دائما إلى مسيرتي في أنفيلد بولع شديد".أضاف "لست نادما على أي شيء.



بذلت قصارى جهدي وقدمت دائما الأفضل

لارتداء القميص بكل فخر، ولتمثيل النادي بكرامة واحترافية".وسبق للحارس البلجيكي الدولي (22 مباراة دولية) ان دافع عن الوان فريق

سندرلاند الإنجليزي عام 2010، قبل أن ينتقل إلى ملعب "أنفيلد" عام

2013، حيث خاض 204 مباريات في 6 أعوام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يدعم صفوفه بحارس مرمى جديد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يدعم صفوفه بحارس مرمى جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).