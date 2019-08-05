2019/08/05 | 21:15

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الاعلام الامني يعلن نتائج المرحلة الثالثة لارادة النصر

أعلنت خلية الاعلام، اليوم الاثنين، عن القبض على 17 ارهابيا وتدمير

عشرات الاوكار في المرحلة الثالثة من عملية ارادة النصر.وقالت الخلية في بيان صحفي ، إن “القوات الأمنية المشاركة في المرحلة

الثالثة من عملية إرادة النصر، والتي انطلقت صباح اليوم، من تدمير

وكرين للارهابيين يحتويان اسطوانات غاز وافرشة، كما فجرت عبوة ناسفة

من قبل قطعات الفرقة الخامسة، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من تدمير

٦ أوكار ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى”.واضافت “من جانبها تمكنت قطعات اللواء ٩٢ وضمن المحور الأول في قاطع

عمليات نينوى، من تدمير ٤ أوكار للارهابيين، في حين تمكنت ألوية الحشد

الشعبي في المحور الثالث ضمن هذا القاطع والمتمثلة ب” اللواء ١٥ و

اللواء ٤٠ واللواء ٣٣ واللواء ٤٤ واللواء ٢٥”، من تدمير ٤ أوكار

للارهابيين والقاء القبض على ١٧ من المشتبه بهم”.

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