الصين ترد على الحرب الاقتصادية الاميركية وتوقف استيراد المنتجات الزراعية

2019/08/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وكالة “شينخوا” الرسمية الصينية بأن بكين علقت شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولم تستبعد إمكانية رفع التعريفات الجمركية المفروضة على تلك البضائع المشتراة بعد الـ3 من أغسطس.وجاء في بيان رسمي نشرته الوكالة اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار واشنطن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 300 […]

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