مجلس نينوى يحذر من خطورة الاوضاع الامنية في صحراء نينوى

2019/08/05 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

دعت عضو مجلس محافظة نينوى، هيام الهام،اليوم الاثنين، القيادات الامنية الى الجلوس على طاولة حوار مشتركة لحسم الخلاف بشان بقاء الحشد الشعبي في

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