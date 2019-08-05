2019/08/05 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعتبر تحالف الفتح،اليوم الاثنين، تصريحات السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر الأخيرة بشأن بقاء قوات بلاده القتالية في العراق بأنها تدخل سافر بالشأن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح تطالب باستدعاء السفير الامريكي وتسليمه مذكرة احتجاج حول تصريحاته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح تطالب باستدعاء السفير الامريكي وتسليمه مذكرة احتجاج حول تصريحاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).