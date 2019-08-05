السيد عمار الحكيم: هروب السجناء يضع الحكومة أمام تساؤل عن جدوى الخطط الأمنية

2019/08/05 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعرب رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، عن قلقه من تصاعد الخروقات الأمنية آخرها هروب السجناء من مركز شرطة القناة في جانب الرصافة شرق العاصمة بغداد السبت الماضي.

وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة له على تويتر: "نراقب باهتمام وقلق تصاعد وتيرة الحوادث والخروق الأمنية المتزايدة والتي كان آخرها حادثة هروب عدد من موقوفي مركز شرطة القناة، فضلا عن حوادث القتل التي تحصل بسبب النزاعات العشائرية".وأضاف "مع تقديرنا واشادتنا بالاجراءات والخطوات التي اتخذها وزير الداخلية بعد حادثة مركز شركة القناة الا اننا أمام تساؤل مشروع عن جدوى الخطط الأمنية ومشوار الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وحديثها الدائم عن مغادرة حالة الانفلات والتسيب للحفاظ على المنجز الذي حققه العراقيون بدمائهم وتضحياتهم".وكان 15 سجيناً من تجار المخدرات قد فروا في حادثة غامضة من سجن مركز شرطة القناة السبت الماضي فيما اعتقلت القوات الأمنية عدد منهم ولا زال آخرين فارين.انتهى

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