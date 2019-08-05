2019/08/05 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC يعتقد الأطباء أن مستوى الصوت في سماعات الرأس يلعب دورا أساسيا، لأنه يؤثر مباشرة على حاسة السمع.كما هو معروف هناك ما يسمى الحد الأعلى لمستوى الصوت يعادل 80 ديسيبل.ولكن مستوى الصوت في الكثير من السماعات الحديثة يفوق هذا الحد ويصل إلى 100 ديسيبل فما فوق.لذلك فإن الاستماع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما أضرار الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما أضرار الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما أضرار الاستماع للموسيقى الصاخبة بسماعات الرأس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).