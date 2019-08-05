هيومن رايتس ووتش: السلطات العراقية تقرّ بالاكتظاظ الشديد في المعتقلات والسجون

2019/08/05 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات العراقية أقرت بالاكتظاظ الشديد في المعتقلات والسجون

وأكدت المنظمة في تقرير لها، أن عددا من أعضاء من البرلمان العراقي ونائب محافظ نينوى وصفوا خلال زيارتهم لسجون الموصل بالكارثة الإنسانية، لافتة الى ان هذه الزيارة حدثت بعد يومين من نشرها بحثا يُفصِّل الظروف المُريعة في السجون حيث اعترف أحد البرلمانيين بأن ما أفادت به كان قليلا نسبيا مقارنة مع الكارثة الحقيقية داخل سجون نينوى.

واعتبرت المنظمة الإقرار العلني بظروف السجون المُريعة “خطوة أولى إيجابية”، داعية السلطات العراقية إلى ضمان محاكمة سريعة وعادلة أو الإفراج لكل شخص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وشددت المنظمة على ضرورة نقل المحتجزين إلى سجون رسمية يسهل وصول الزوار إليها، بما في ذلك المفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والأقارب والمحامين.

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