خلية الاعلام الامني تعلن نتائج المرحلة الثالثة لعملية إرادة النصر

2019/08/05 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية المشاركة في المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، والتي انطلقت صباح اليوم، من تدمير وكرين للارهابيين يحتويان اسطوانات غاز وافرشة.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، اليوم انه تم “تفجير عبوة ناسفة من قبل قطعات الفرقة الخامسة، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من تدمير ٦ أوكار ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.واضاف ان […]

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