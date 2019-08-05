مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية بقصر العيني وينعي الضحايا

2019/08/05 | 21:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، نتيجة اصطدام سيارة مفخخة بثلاث سيارات أثناء سيرها عكس الاتجاه، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وأكد مفتي الجمهورية أن تلك الجماعات الإرهابية لا تراعي حرمة الدماء ولا الشهر الحرام، بل كل هدفها أن تسفك دماء الأبرياء وترهب الآمنين، وتثير الاضطراب بين الناس.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى أسر الضحايا داعيًا الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كيد الخائنين.

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