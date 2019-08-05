المغربي فريد غنام يطرح أغنية إيقاعية صيفية 

2019/08/05 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أطلق الفنان المغربي فريد غنام، يوم أمس، على قناته الرسمية على اليوتوب وبمختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيديو كليب اغنيته الجديدة ” نو بويدو ماص” ، من كلمات ولحن خالد سلام الذي يتعامل معه غنام على التوالي بعد أغنية ”بلكانة”، أما التوزيع الموسيقي سامي برود، و الماستورينغ Alfonso pérez، أما الاخراج كان للمخرج مصطفى خونا.

وقال غنام أنه سعيد بالتفاعل الجماهيري الكبير مع اغنيته الجديدة واستحسان الجمهور العمل الذي ظهر جليا من خلال التعليقات الايجابية على مختلف المنصات التي عرض عليها الفيديو كليب.

واوضح أن عمله الفني الجديد مختلف عن أعماله السابقة، هو عمل ذو طابع شبابي مناسب لموسم الصيف الذي يمتاز بالحيوية والنشاط ، وسعى نجم ذا فويس الى خلق ايقاع مختلف هو مزيج بين الموسيقى الكناوية و الپوپ و اللاتينو، من خلال الجودة في الكلمات واللحن.

واختار غنام ”نو بويدو ماص” أو ”ما بقيتش قادر” عنوانا لأغنيته ، حيث يتحدث فيها عن عدم مقدرة الشخص على التحمل و استكمال أي علاقة ممكن ان تخلق طاقة سلبية أو أجواء مسمومة حيث من الممكن أن يحدث الانسان قطيعة نهائية مع اشخاص ينتمون لهذا النوع .

واختار فريد غنام شمال المغرب ومدينة طنجة بالخصوص لتصوير ” نو بويدو ماص” في أجواء صيفية بحرية ساحرة انسجاما مع أجواء الصيف الراقصة، لما تمتاز به هذه الفضاءات من سحر وجمالية قل نظيرها .

وبهذا يكون غنام يلعب دوره كفنان في المساهمة للترويج للمنتوج السياحي لبلده من خلال إبراز الجمال والتنوع والتراء الطبيعي الذي تتمتع به هذه المناطق وعرضها أمام العالم.

ويعمل فريد غنام على مجموعة من المشاريع الفنية الجديدة، التي يسعى لان تحقق نفس النجاح الذي حققته أغنية “بلكانة” التي كانت قد تصدرت التريند في المغرب لأيام، وتواصل حاليا نجاحها حيث تجاوزت في ظرف ثلاث اشهر أزيد من 18 مليون مشاهدة .

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