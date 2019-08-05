2019/08/05 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مركز جمرك زرباطية الحدودي في محافظة واسط، الاثنين، ضبط كمية من عسل النحل مع الأقراص الشمعية الممنوع استيرادها بصحبة مسافر ايراني كان يروم إدخالها للبلد.

وجاء في بيان للهيئة العامة للجمارك تلقته “كلكامش” أن “عمليه الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية”.

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط وإعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تضبط عسل إيراني ممنوع استيراده ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تضبط عسل إيراني ممنوع استيراده ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).