كشف سر مصاص الدماء الغامض

2019/08/05 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف الباحثون أصل الرجل مصاص الدماء الذي دفن في أوائل القرن التاسع عشر في نيو إنجلاند.كان السكان المحليون في ذاك الوقت يؤمنون بالخرافات ويخافون من انبعاث المتوفي بسبب السل.يفيد موقع Science Alert بأن الناس آنذاك كانوا يؤمنون بالخرافات ويعتقدون أن الأشخاص الذين يموتون بسبب مرض السل يبعثون على شكل أشباح وينشرون […]

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