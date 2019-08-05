2019/08/05 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الاثنين المرحلة الثالثة من عمليات " ارادة النصر" لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد، والمناطق المحيطة بها التابعة لثلاث محافظ...

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