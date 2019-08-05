النجف تكلف الحشد بمسك ثلاثة خطوط امنية خلال عيد الاضحى

2019/08/05 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركلفت النجف الاشرف، يوم الاثنين، الحشد الشعبي بمسك ثلاثة خطوط أمنية خلال مناسبتي عيد الاضحى وعيد الغدير في المحافظة.

وعقدت محافظة النجف، اجتماعا امنيا موسعا بمشاركة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين.

وذكر اعلام الحشد في بيان، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "مؤتمرا أمنيا عقد بحضور محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري وقائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس المحمداوي وقائد الشرطة العميد فائق الفتلاوي ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جواد الغزالي وآمر اللواء الثاني بالحشد طاهر الخاقاني، لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارتي عيد الأضحى وعيد الغدير واستعراض الخطة الأمنية الخاصة بايام شهر محرم الحرام وزيارة الأربعين المليونية".

واضاف، ان "المؤتمر خرج بايكال مهمة مسك ثلاثة خطوط أمنية للحشد الشعبي خلال هاتين المناسبتين وهي الخط الاستراتيجي والطريق القوسي وتأمين مقبرة وادي السلام".



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