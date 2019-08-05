التعادل ينهي لقاء سوريا واليمن وابتعاد الفريقين عن المنافسة على بطاقة المجموعة

2019/08/05 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ابتعد فريقا اليمن وسوريا في المنافسة على بطاقة المجموعة بعد الخروج اليوم الاثنين، بنتيجة التعادل ١-١، في لقاء جرى ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى في كربلاء ببطولة غرب آسيا.

بداية الشوط الاول شهدت افضلية للمنتخب السوري في الضغط على مرمى اليمن، فيما كانت الحيازة وتدوير الكرة من جانب اليمن من دون فعالية هجومية وضغط على الحارس السوري خالد ابراهيم، ومع مرور الوقت مالت المباراة الى الهدوء وبخطأ دفاعي سوري في التغطية استغله محسن قراوي في الدقيقة 45+2 وسجل هدف التقدم لليمن وانهاء الشوط الاول بالهدف الوحيد.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع الفريق السوري بكل خطوطه وتناوب مرمور وورد سلامة والدوني والخطيب على الفرص المتاحة،واضاع القراوي فرصة على مضاعفة النتيجة لليمن في الدقيقة 59 وهو بحالة انفراد مع الحارس السوري، لكن فراس الخطيب رد علي هجمة اليمني بهدف التعادل السوري في الدقيقة 60، واستمرت افضلية المنتخب السوري مع الضغط المتواصل ،الا ان اللقاء استمر حتى النهاية بالتعادل 1-1.

وبهذا التعادل، استمر المنتخب العراقي في صدارة المجموعة بـ ٦ نقاط، يليه اللبناني والفلسطيني بـ ٣ نقاط، وسوريا واليمن بنقطة وحيدة.

بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم

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