2019/08/05 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” اليوم الاثنين السفير الامريكي السيد “ماثيو تولر” والسفير الفرنسي السيد “برونر اوبير” و السفير الكندي السيد “بول غيبارد” وسفير جمهورية رومانيا السيد “اياكوب برادا” كلاً على حدة في مكتبه.ورحب سيادته بزيارة السادة السفراء ، مؤكداً حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ودول العالم بما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يستقبل سفراء امريكا وفرنسا وكندا ورومانيا لبحث التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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