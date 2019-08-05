2019/08/05 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاثنين، باستمرار العمل لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قيادة الحشد الشعبي زار، ايوم، قاطع اللواء 28 في الحشد الشعبي والتقى بآمر اللواء حيث اشاد بالدور البطولي لقوات الحشد الشعبي اثناء العمليات ارادة النصر.وأضاف، أن المهندس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يوجه باستمرار ملاحقة الخلايا النائمة لداعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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