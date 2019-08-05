وزير الخارجية الإيراني: لن نتسامح مع الجرائم البحرية في الخليج

2019/08/05 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد استيلاء ايران على ناقلة نفط ثانية بالقرب من الممر المائي الاستراتيجي في الخليج قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز اصبحت بؤرة لمواجهة متوترة بين واشنطن وطهران.

اوضح ظريف في حديث صحفي أن ايران اعتادت التخلي عن بعض الجرائم البحرية في الخليج إلا أنها لن تغلق عينها مطلقا عما يحدث في المنطقة، مشيرا الى أن طهران ستحظر جميع الصادرات عبر المضيق الذي تمر خلاله خمس صادرات النفط العالمية في حال امتثلت دول اخرى الى الضغوط الاميركية لوقف شراء النفط الايراني.وانتقد ظريف العقوبات الأميركية المفروضة عليه، مبينا أن واشنطن أغلقت الباب أمام الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب العام الماضي، مضيفًا أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إيران قابلة للانعكاس إذا تم تأمين مصالحها بموجب الاتفاق خاصة في حال تحسن العلاقات مع خصوم ايران في الشرق الاوسط.

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