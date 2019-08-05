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#رشيد غويلب - شعبوية ترامب وتطرفه اليميني عززت دورها / الاشتراكية الديمقراطية الامريكية ماكينة حراك يساري مؤثر


#رشيد غويلب - شعبوية ترامب وتطرفه اليميني عززت دورها / الاشتراكية الديمقراطية الامريكية ماكينة حراك يساري مؤثر
2019/08/05 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشيد_غويلب في كلمة افتتاح مؤتمر الاشتراكيين الديمقراطيين الامريكان الذي عقد هذه الايام، اكدت المديرة السياسية للحركة ماريا سفارت على:"ان غيبوبة ديمقراطيي الوول ستريت الليبرالية الجديدة، اوصلتنا الى هاوية استبداد الرئيس ترامب".

وفي الوقت نفسه اشارت سفارت الى الفرص السياسية المتاحة: الارقام القياسية للإضرابات، وموجة من نشاط اليسار في قواعد الحزب الديمقراطي الامريكي، وخاطبت سفارت مندوبي المؤتمر:"نحن جزء من الن......

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