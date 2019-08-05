2019/08/05 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشيد_غويلب في كلمة افتتاح مؤتمر الاشتراكيين الديمقراطيين الامريكان الذي عقد هذه الايام، اكدت المديرة السياسية للحركة ماريا سفارت على:"ان غيبوبة ديمقراطيي الوول ستريت الليبرالية الجديدة، اوصلتنا الى هاوية استبداد الرئيس ترامب".
وفي الوقت نفسه اشارت سفارت الى الفرص السياسية المتاحة: الارقام القياسية للإضرابات، وموجة من نشاط اليسار في قواعد الحزب الديمقراطي الامريكي، وخاطبت سفارت مندوبي المؤتمر:"نحن جزء من الن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - شعبوية ترامب وتطرفه اليميني عززت دورها / الاشتراكية الديمقراطية الامريكية ماكينة حراك يساري مؤثر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي الوقت نفسه اشارت سفارت الى الفرص السياسية المتاحة: الارقام القياسية للإضرابات، وموجة من نشاط اليسار في قواعد الحزب الديمقراطي الامريكي، وخاطبت سفارت مندوبي المؤتمر:"نحن جزء من الن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - شعبوية ترامب وتطرفه اليميني عززت دورها / الاشتراكية الديمقراطية الامريكية ماكينة حراك يساري مؤثر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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