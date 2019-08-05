وزيرةً الهجرةً تشكر مصريون بالخارج لطلبهم التبرع لمعهد الأورام

2019/08/05 | 22:24

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المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص شكرها للمصريين في الخارج على مواقفهم الوطنية وتواصلهم لطلب التبرع لمعهد الأورام القومي.

وأضافت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن المصريين بالخارج حريصون دائمًا على تقديم الدعم والمساعدة لبلدهم بأشكال المختلفة، وينتهزون الفرص حتى يردوا جزءًا مما يصفونه بالجميل الذي قدمته مصر لكل أبنائها، وقالت: “هذا ما نلمسه ونستشعره من خلال سعي أعداد كبيرة من المصريين بالخارج ورغبتهم في التواجد بجانب هذا الوطن في هذه المرحلة الفارقة التي تتطلب مزيدا من الوعي بضرورة التكاتف والتلاحم بين أبنائه في الداخل والخارج، حتى نعبر بمصر إلى ما تستحقه”.

كما تقدمت الوزيرة بخالص التعازي لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة وإرادة المصريين، ولن يثني الوطن عن مسيرته في البناء والتنمية، مرددة كلمات السيد الرئيس: “يد تبني ويد تحارب الإرهاب”.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم إبداء رغبة المصريين المقيمين بالخارج في التبرع لمعهد الأورام القومي الذي تأثر نتيجة الحادث الإرهابي، موضحة أنه يمكن التبرع للمعهد من خلال إرسال رسالة بها رقم 777 على رقم 9797، أو إيداع التبرع عن طريق خدمة “فوري” على رقم 777، أو إيداع مبلغ التبرع في مختلف البنوك المصرية على حساب رقم 777 سويفت كود NBEGE6CX150، أو من خلال خدمة البريد المصري على ذات الرقم، إضافة إلى أنه يمكن التبرع من الخارج عن طريق كروت الائتمان من خلال موقع المعهد القومي للأورام عبر الرابط التالي:http://www.nci.cu.edu.eg/Donation_Details.aspx

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