العمال الكوردستاني يعلن قتل 18 ضابطاً وجندياً تركياً

2019/08/05 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قوات حماية الشعب (HPG) الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني (PKK)، اليوم الاثنين، ان عناصرها المسلحة نفذت نشاطات ضد الجيش التركي في باغوك بمحافظة ميردين، لافتة الى تمكنها من قتل 18 ضابطا وجنديا تركيا.

وجاء في بيان مركز قوات (HPG) ، ان تلك النشاطات التي نفذتها في شمال وجنوب كوردستان (الجزئين التركي والعراقي من المناطق ذات الاغلبية الكوردية) اسفرت عن قتل 18 ضابطا وجنديا تركيا واصابة سبعة اخرين بجروح.

واضاف البيان ان "الجيش التركي ينوي التمركز في تلة الشهيد اخين في منطقة باغوك في مردين"، مبينا ان "قوات حماية الشعب في اطار حملة انتقام للشهيد مديا ماوا والشهيد رزكار غفر واستهدف مواضع واليات الجيش التركي من ثلاثة محاور".

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