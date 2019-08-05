مجلس كربلاء يعلن عن خطته لبناء المدراس بكلفة 101 مليار دينار

2019/08/05 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي عن الخطة الخاصة لبناء 63 مدرسة في عموم مناطق المحافظة ضمن خطة تنمية الاقاليم.وقال المالكي في مؤتمر صحفي، حضرته /المعلومة/، ان “خطة تنمية الاقاليم شملت بناء ٦٣ مدرسة في مركز المدينة والاقضية والنواحي بكلفة اجمالية بلغت 101 مليار”.واضاف انه تم توزيع المدارس بحسب […]

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