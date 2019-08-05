2019/08/05 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار إدانته للهجومين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يطالب بمعاقبة مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي بعقوبة الإعدام) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يطالب بمعاقبة مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي بعقوبة الإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).