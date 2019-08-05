امن الحشد ينفذ أكبر حملة لملاحقة مافيات الدعارة والقمار ويؤكد القبض على ’’حجي حمزة الشمري’’

2019/08/05 | 22:40

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذ أكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت وصالا...





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