الداخلية تعلن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمل مراكز الشرطة في بغداد

2019/08/05 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن تشكيل لجنة خاصة

لمتابعة عمل مراكز الشرطة في بغداد.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد

محمود، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “امرنا بتشكيل لجنة

خاصة عالية المستوى مهمتها متابعة عمل مراكز الشرطة في بغداد بجانبيها الكرخ

والرصافة”.

وأضاف أن “ارتباط اللجنة سيكون بنا حصرا ولديها

صلاحيات كاملة في حالة العثور على سلبيات في المراكز”.

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