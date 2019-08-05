2019/08/05 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z4yLBOXPm1U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلام الناس 5-8-2019 | بغداد - كراج العلاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلام الناس 5-8-2019 | بغداد - كراج العلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).