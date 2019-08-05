2019/08/05 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، تزويد البوارج الحربية والغواصات بنظام الإطلاق العمودي للصواريخ، الأمر الذي سيرفع من قدراتها.وأشار خانزادي إلى “تثبيت صواريخ عمودية على مدمرة – دماوند 2- في الأسطول البحري الشمالي لإيران”، ونظام إطلاق الصواريخ العمودي “VLS”، معد لإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ ويثبت على البوارج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تزود بوارجها بنظام إطلاق عمودي للصواريخ وكالة خطوة برس.

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