حكومة كربلاء تفتتح “نصب عامل النظافة” وسط المدينة

2019/08/05 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة افتتحت حكومة كربلاء المحلية مساء اليوم الاثنين “نصب عامل النظافة” في شارع سيد جودة وسط المدينة دعما لشريحة عمال النظافة.وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي لـ /المعلومة/، ان “افتتاح النصب وسط مدينة كربلاء يجسد اهمية دعم شريحة العمال التي تمثل طبقة مهمة في المجتمع”.واضاف الخطابي ان النصب من تنفيذ رئيس جمعية […]

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