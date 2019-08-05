الحشد : تنفيذ أكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار واعتقال حجّي حمزة الشمري

2019/08/05 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امن الحشد يعلن تنفيذ أكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وبيع النساء

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