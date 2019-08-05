2019/08/05 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية امن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ أكبر حملة في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه من رئيس الوزراء.. الحشد الشعبي يعتقل زعيم اكبر مافيا مسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوجيه من رئيس الوزراء.. الحشد الشعبي يعتقل زعيم اكبر مافيا مسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).