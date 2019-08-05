2019/08/05 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية امن الحشد الشعبي، الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ أكبر حملة في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء.وقالت مديرية امن الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه تم تنفيذ عملية نوعية و مصادرة عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات وفقا لمذكرات قضائية أصولية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمن الحشد:مصادرة عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات وفقا لمذكرات قضائية أصولية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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