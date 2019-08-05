2019/08/05 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصناعة: معمل النجف حقق "طفرة" في انتاج السمنت العادي

اعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة

والمعادن تحقيق معمل اسمنت النجف في معاونية معامل السمنت الجنوبية

التابعة لها "طفرة" في إنتاج وتسويق منتجها من مادة السمنت

العادي.وقال مدير عام الشركة حسين محسن الخفاجي في بيان تابعه المربد إن هذا

المعمل حقق نسبة تطور في المبيعات خلال تموز الماضي بلغت (121%)

مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبين أن هذا التطور جاء نتيجة للسياسة السعرية والتسويقية التي أعدتها

الشركة لجميع معاملها والتي تهدف الى زيادة الإنتاج والمبيعات مع

تقليل الكلف الإنتاجية من خلال أعمال الصيانة والتأهيل المستمرة في

جميع مفاصل العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: معمل النجف حقق طفرة في انتاج السمنت العادي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة: معمل النجف حقق طفرة في انتاج السمنت العادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).