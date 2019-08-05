2019/08/05 | 22:48

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الصراع السياسي يهيمن على مجالس المحافظات (فيديو)

ما الجدوى من وجود مجالس محلية لم تؤدي دورها الذي ينحصر بالخدمات وما

علاقتها بكل تلك الصراعات السياسية التي أفرغتها من محتوى

وجودها ...تقرير : جعفر الناصري

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