أمن الحشد : تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته الى الأمن الوطني للتحقيق معهم وعرضهم على القضاء

2019/08/05 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية امن الحشد الشعبي، الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ أكبر حملة في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء.وقالت مديرية امن الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه تم تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته الى الأمن الوطني للتحقيق معهم وعرضهم على القضاء .

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