2019/08/05 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صرح السياسي العراقي ليث شبر، اليوم الاثنين، أن انجازات البرلمان في الفصلين لا يتناسب مع مهامه.

وقال شبر في حديث لـ"العهد" أن على البرلمان

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