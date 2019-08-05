2019/08/05 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عضو مجلس قضاء الحمدانية عن المكون الشبكي سعيد البري، اليوم الاثنين، أن قناة الشرقية تنقل اخبار كاذبة وتستهدف الشبك والتركمان.

وقال البري في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البري لـ"العهد": قناة الشرقية تنقل أخبار كاذبة وتستهدف الشبك والتركمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البري لـ"العهد": قناة الشرقية تنقل أخبار كاذبة وتستهدف الشبك والتركمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).