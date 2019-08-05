رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا الحادث الإرهابي

2019/08/05 | 22:52

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التعزية لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث الانفجارالذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل في القاهرة والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.وقال رئيس البرلمان العربي في خطابات التعزية التي وجهها اليوم الأثنين 4 ذو الحجة 1440 هجري الموافق 5 أغسطس 2019م لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب :تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ هذا الحادث الآليم، معرباً عن أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل سوء .

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