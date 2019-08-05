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#منذر علي - تأملات في المشهد اليمني (3/2)


#منذر علي - تأملات في المشهد اليمني (3/2)
2019/08/05 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #منذر_علي تناولنا في الحلقة الأولى اثر الفقر، بشقيه الاقتصادي والمعرفي، على الأوضاع اليمن ، ومكانة اليمن في محيطٍ غني ،طامع وذات نزعة توسعية .

كما تناولنا الموقع الاستراتيجي الهام وانعكاساته السلبية على اليمن في ظل فساد وتخلف النخب السياسية المهيمنة.وفي هذه الحلقة سنتناول التنوع والمشترك الوطنيين، حيث أنَّ التنوع ، بمعناه الايجابي، تورَّمَ ، بشكل مرضي ، وتحول إلى تناقض مدمر ، فيما المشترك، بمعناه ......

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