منذر علي - تأملات في المشهد اليمني (3/2)

2019/08/05 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي تناولنا في الحلقة الأولى اثر الفقر، بشقيه الاقتصادي والمعرفي، على الأوضاع اليمن ، ومكانة اليمن في محيطٍ غني ،طامع وذات نزعة توسعية .كما تناولنا الموقع الاستراتيجي الهام وانعكاساته السلبية على اليمن في ظل فساد وتخلف النخب السياسية المهيمنة.وفي هذه الحلقة سنتناول التنوع والمشترك الوطنيين، حيث أنَّ التنوع ، بمعناه الايجابي، تورَّمَ ، بشكل مرضي ، وتحول إلى تناقض مدمر ، فيما المشترك، بمعناه ......

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