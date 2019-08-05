2019/08/05 | 22:56

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بالصورة..



تشكيلة منتخبي فلسطين ولبنان للقاء الغد

تأریخ التحریر: : 2019/8/5 22:43

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلن اتحاد الكرة عن تشكيلة منتخبي لبنان وفلسطين في لقاء الغد ضمن بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا العراق 2019.

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