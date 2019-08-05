منفذ زرباطية يوقع مسافر بحيازة المخدرات

2019/08/05 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوقع منفذ زرباطية الحدودي مسافرا عراقيا بحوزته مواد متنوعة من المخدرات.

وأعلنت هياة المنافذ الحدودية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة متنوعة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط".وأضاف ان "عملية الضبط من قبل مفرزة مكافحة المخدرات والدوائر الساندة لها في المنفذ قبل دخوله صالة المسافرين ،تبين بعد التفتيش بحوزته مواد مخدرة متنوعة توزعت ترياك بوزن {22غم} وحشيشة {26غم} وحبوب مخدرة {115} حبة وتم إحالته والمضبوطات وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.انتهى

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