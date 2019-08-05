الشبك: سنبقى معتصمين لرفض اخراج اللواء 30 في الحشد الشعبي من سهل نينوى

2019/08/05 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو مجلس قضاء الحمدانية عن المكون الشبكي سعيد البري، الاثنين، ان الشبك سيبقون معتصمين في سهل نينوى للابقاء على قوات اللواء 30 في الحشد الشعبي داخل سهل نينوى.وقال البري في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الشبك والتركمان ليس عليهم اي خرق امني او شكاوى فساد من قبل اهالي نينوى”.واضاف: “تظاهرات […]

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