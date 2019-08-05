امن الحشد ينفذ اكبر عملية لملاحقة مافيات صالات القمار والروليت في بغداد

2019/08/05 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على زعيم المافيا التي تسيطر على صالات القمار وبيوت الدعارة وتجارة المخدرات، مع 25 شخصاً من أتباعه والمتعاونين معه.وقالت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، نفذت […]

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