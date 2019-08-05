منتخب اليمن يحصد نقطة ثمينة أمام سوريا

2019/08/05 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

حصد المنتخب اليمني نقطة ثمينة بتعادله يوم امس امام نظيره السوري بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي ادارها الحكم العماني محمود المجرفي، ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا بكرة القدم والمقامة منافساتها في كربلاء.

وتقدم المنتخب اليمني اولا بواسطة اللاعب محسن حسن قراوي في الدقيقة (47)، وكاد نسور قاسيون ان يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الاول لولا براعة الحارس سالم عوض.ودخل الفريق السوري الشوط الثاني بحثا عن تعديل النتيجة وكان له ما اراد اذ سجل المهاجم المخضرم فراس الخطيب في الدقيقة (61) ، وحاول المنتخبان خطف هدف الفوز ولكن دون جدوى ليعلن بعدها الحكم العماني نهاية اللقاء بالتعادل (1 – 1).



وبهدذ النتيجة تضاءلت حظوظ سوريا واليمن في المنافسة على المركز الاول كونهما خسرا مباراتهما الاولى امام لبنان وفلسطين تواليا.



وفي سياق متصل وضمن المجموعة الثانية يلتقي غدا الاحمر البحريني نظيره الاخضر السعودي، ويلعب الازرق الكويتي امام نشامى الاردن.وكانت نتائج الجولة الاولى للمجموعة الثانية قد اسفرت عن فوز البحرين على الاردن بهدف من دون رد وتغلب الفريق الكويتي على شقيقه السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

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