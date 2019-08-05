محافظ كربلاء: تخصيص سبعة دوانم لبناء ملعب

2019/08/05 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء /حامد عبد العباس

كشف محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي عن تخصيص قطعة أرض بمساحة سبعة دوانم لاستخدامها كملعب متعدد الاغراض وللتدريبات وسيكون هذا المشروع ضمن المواصفات والمعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم

( الفيفا ) كونه الجهة المانحة للمشروع.

وقال الخطابي: لقد تم تحديد موقع مجاور لملعب كربلاء الدولي ليكون اضافة جديدة ومهمة الى المنشآت الرياضية هناك مبينا أن المشروع متكامل ويضم ملعباً رئيسياً للتدريب وفندقاً لاستقبال الوفود الرياضية بالاضافة الى إمكانية استخدامه لاستضافة المعسكرات التدريبية لمنتخبات الفئات العمرية والمدارس الكروية والدورات التدريبية وحسب مقتضيات الحاجة له خلال البطولات الدولية التي ستقام في المستقبل لاسيما أن هذا المشروع سوف يسهم في تطوير واقع رياضة كرة القدم العراقية عامة وكربلاء على وجه الخصوص وأضاف أن الملعب سيكون بدعم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بعد النجاح الذي حققه حفل افتتاح بطولة غرب القارة وبمراقبة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي اوضح ذلك خلال اتصال مع عضو اتحاد الكرة رئيس الاتحاد الفرعي في كربلاء يحيى كريم.

وأكد محافظ كربلاء أن هذا النجاح جاء نتيجة الوعي الكامل والانضباط المسؤول للجماهير العراقية عموما والكربلائية خصوصاً من خلال التشجيع النظيف وعدم الاخلال بالامن وكذلك التنظيم العالي للبطولة كتهيئة الطرق والملعب ايضا .

من جانبه عبر عضو الاتحاد العراقي المركزي رئيس الاتحاد الفرعي في كربلاء المقدسة يحيى كريم عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الالتفاتة والاستجابة السريعة بتخصيص قطعة الارض والايعاز للدوائر المعنية بانهاء جميع الاجراءات بتحويل ملكية الارض باسم الاتحاد العراقي حتى يتسنى المباشرة بالعمل في هذا المشروع الحيوي والمهم الذي سيكون مجاورا لملعب كربلاء مما يعزز ذلك إضافة مهمة للمنشآت الرياضية هناك .

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