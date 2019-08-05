عضو الكونغرس “فورتنبيري” يشارك الايزيديين احياء الذكرى الخامسة من الابادة الجماعية

2019/08/05 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24-لنكولن ، نبراسكا نضمت الجالية الايزيدية في لينكولن بولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 3 أغسطس فعالية لاحياء الذكرى السنوية الخامسة من الابادة الجماعية الايزيدية، مدينة لينكولن تضم أكبر جالية في الولايات المتحدة ، ويبلغ مجموع سكانها أكثر من 3000 شخص.في الثالث من آب (أغسطس) 2014 ، أطلق داعش حملة ضد الشعب …

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