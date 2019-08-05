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المنافذ الحدودية تعلن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد متنوعة من المخدرات في منفذ زرباطية


المنافذ الحدودية تعلن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد متنوعة من المخدرات في منفذ زرباطية
2019/08/05 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هياة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة متنوعة في منفذ زرباطية...

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