المنافذ الحدودية تعلن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد متنوعة من المخدرات في منفذ زرباطية

2019/08/05 | 23:11

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هياة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة متنوعة في منفذ زرباطية...





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